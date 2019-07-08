ЛДПР хочет сотрудничать с петербургским правительством

Ранее депутат Законодательного собрания Олег Капитанов, выступающий от партии ЛДПР, выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Фото: ЗакС
Ранее депутат Законодательного собрания Олег Капитанов, выступающий от партии ЛДПР, выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Фото: ЗакС

Представители партии ЛДПР заявили о том, что все вопросы относительно вхождения Олега Капитанова в правительство Санкт-Петербурга урегулированы.

Кроме того, партия высказала желание сотрудничать с городскими властями, пишет ТАСС.

Отмечается, что возникший ранее конфликт связан с там фактом, что в решении вопросов относительно регистрации в городское правительство принимает участие большое количество людей, что допускает вариант искажения информации, которая поступала к гражданам.

Сейчас все недомолвки урегулированы и вопрос закрыт. Партия ЛДПР в Санкт-Петербурге будет продолжать свою работу в штатном режиме, речи о каких-либо санкциях не идет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что партия ЛДПР раздувает скандал из-за истории с Олегом Капитановым. Жириновский назвал его предателем.

ЛДПР Олег Капитанов партия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кадыров осудил грузинского телеведущего, оскорбившего Путина
У поселка Саперный случилось смертельное ДТП
В центре Тбилиси проходят столкновения
Благодаря электронным закупкам Петербург сэкономил 692 млн рублей
В небе над Петербургом заметили двойную радугу
Сергей Шнуров станет ведущим нового «Форт Боярда»
Транспортная реформа может выйти бюджету Петербурга в 23 млрд рублей
В Вашингтоне из-за ливня затопило Белый дом и подземку