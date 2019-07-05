ЛДПР раздувает скандал из-за истории с Капитановым

Владимир Жириновский. Фото: vk.com/zhirinovskyv
Владимир Жириновский. Фото: vk.com/zhirinovskyv

Владимир Жириновский назвал Капитанова предателем, тот в свою очередь ответил, что просто выполнял его решения.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в выпущенном заявлении о том, что экс-главу отделения ЛДПР Петербурга,и недавно ставшего руководителя комитета по межнациональным отношениям в Смольном Олега Капитанова исключили из партии, а также высказался о нем как о «предателе».

Жириновский объяснил, что Капитанов отлично знал ЛДПР изнутри — в течение многих лет он работал в партии, знает все подробности жизни либерал-демократов. Более того, он прекрасно знает шансы на победу и свои, и Беглова. «Не выиграем в 2019 году – выиграем в 2021-м», — заявил Владимир Вольфович.

Позже Капитанов ответил, что не предавал ни партию, ни Жириновского — он сам отметил, что было бы неплохо занять пост в Смольном днем ранее до заседания правительства, на котором Беглов предложил пост Капитанову.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Капитанов съездил на Сабантуй и рассказал о работе в Смольном.

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