Ученые приоткрыли тайну загробной жизни

Группа ученых из Льежского университета, который находится в Бельгии, провела массовое сравнение воспоминаний людей, переживших клиническую смерть.

Специалисты изучили 154 письменных свидетельства от пациентов, которым выпало пережить клиническую смерть, пишет издание Frontiers Research Foundation.

Ученые отметили, что у многих пациентов есть масса совпадений в воспоминаниях. Например, большая часть из них отметили, что ощущали состояние покоя, видели длинный темный тоннель и яркий свет. Часть пациентов заявляли, что видели духов и выходили из физического тела.

Однако порядок событий у большинства пациентов не совпадал. Ученые пришли к выводу, что у каждого человека индивидуальный предсмертный опыт, который может быть связан с его культурой и языком.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул.