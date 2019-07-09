Ученые назвали главные ошибки худеющих

Специалисты из Австралии выявили главные ошибки, которые приводят к неудаче в процессе похудения, в рузльтате ведущие лишь к набору веса.

Ученые собрали группу добровольцев и разделили их на пять групп. Эксперимент показал, что 41% худеющих не могут придерживаться диеты из-за навязчивого страха провала.

Также 25% участников эксперимента не справились с диетой из-за слишком сильной любви к вкусной еде. Всего 15% добровольцев успешно справились с задачей и смогли сдерживать себя в еде. Они сумели сохранить вес в норме. Отмечается, что большинство из них признались в том, что любят готовить еду самостоятельно.

Также ученые провели ещё один эксперимент, который длился 4 тысячи дней. В нем приняло участие более 800 добровольцев. Выяснилось, что некоторые люди теряют вес не от диетических блюд. Это зависит от влияния продукта на уровень сахара в крови.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что найден продукт, помогающий в похудении без вреда.