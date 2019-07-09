В Ленобласти снесут бесхозные здания

До конца текущего года может быть уничтожено или отремонтировано еще 16 зданий. Фото: pixabay

До конца текущего года может быть уничтожено или отремонтировано еще 16 зданий. Фото: pixabay

Вопрос о сносе бесхозных зданий в Бокситогорском районе рассматривался на совещании по обеспечению правопорядка.

По информации пресс-службы Бокситогорского района, на его территории находится около 55 бесхозных построек, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни местных жителей.

На текущий момент, в районе уже было ликвидировано четырнадцать построек. В основном, подобные меры связаны с политикой декриминализации мест, где для граждан, вероятно, может возникнуть опасная обстановка.

До конца текущего года может быть уничтожено или отремонтировано еще 16 зданий.

Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный снес летнее кафе на Крестовском острове. Представители Комитета по контролю за имуществом (ККИ) во время очередной проверки обнаружили летнее кафе, владельцы которого незаконно заняли участок, находящийся в собственности Санкт-Петербурга. У владельцев точки не было документов на аренду земельного участка.