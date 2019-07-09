В Ленобласти похитили 26-летнего мужчину

В деревне Раздолье Ленинградской области похитили мужчину.

Следственным отделом по городу Приозерск возбуждено уголовное дело по факту похищения 26-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Похищение человека группой лиц, с применением насилия опасного для жизни или здоровья». В ходе работы следователей территориального отдела СК России по Ленобласти и оперативных сотрудников местного ОМВД России, по подозрению в совершении преступления были задержаны местные жители 21 года и 26 лет, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

По версии следствия, 7 июля 2019 года подозреваемые приехали в деревню Раздолье, там они насильно усадили потерпевшего в автомобиль и увезли в поселок Сосново. После этого они поместили его в подвал дома и избивали потерпевшего, с требованием организовать встречу с его знакомым, с которым у одного из похитителей ранее произошел конфликт. Преступники насильно удерживали потерпевшего до тех пор, пока он не согласился выполнить их требования. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

На данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

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