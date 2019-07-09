В Ленобласти мужчина до смерти забил свою мать

Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay
Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay

Пожилая женщина скончалась от множественных травм, нанесенных ее сыном-тунеядцем.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства смерти пожилой женщины, тело которой нашли в одном из поселков Всеволожского района Ленобласти, сообщает 47news.

В ночь с 7 на 8 июля 2019 года в квартире одного из жилых домов поселка Щеглово Всеволожского района было найдено тело 66-летней местной жительницы. Судя по множественным гематомам на теле погибшей, женщину избили перед смертью. Вскоре сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого — безработного 40-летнего сына погибшей пенсионерки, который проживал в одной квартире вместе с ней.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти похитили 26-летнего мужчину. По версии следствия, 7 июля 2019 года подозреваемые приехали в деревню Раздолье, там они насильно усадили потерпевшего в автомобиль и увезли в поселок Сосново.

Всеволожский район ленобласть убийство щеглово
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