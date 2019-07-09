Вместо Капитанова в Законодательном собрании будет Иткин

Место Олега Капитанова в городском парламенте займет член ЛДПР Павел Иткин. Капитанов сложил с себя депутатские полномочия, поскольку возглавил комитет по межнациональным отношениям.

Партия ЛДПР направила в Горизбирком письмо, в котором просит передать мандат Капитанова Иткину, сообщила «Фонтанка».

Глава контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ЛДПР Павел Иткин принимал участие в выборах депутатов Законодательного собрания в 2016 году. В биографии он называл себя начальником отдела информационных технологий ОАО «РНИИ Электронстандарт». По данным «Спарк» он является совладельцем ООО «Штакен», долей в котором владеет Анна Капитанова.

Ранее Олег Капитанов пытался зарегистрироваться кандидатом на губернаторских выборах, однако ему не хватило восьми подписей для прохождения муниципального фильтра.