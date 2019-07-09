Больше тысячи молодых семей приобрели квартиры в Петербурге с помощью программы

В Смольном подвели итоги программы «Молодежи — доступное жилье» за прошедшее полугодие этого года.

Согласно планам, в текущем году будет оказана помощь 1811 семьям, из которых 944 семьи получат социальные выплаты, 742 — целевые займы и 125 — приобретут жилье в рассрочку.

Для реализации программы выделено почти 3 миллиарда рублей, из которых 1,4 млрд рублей уйдут на социальные выплаты и почти 1,6 млрд рублей на помощь в займах для покупки жилья.

На сегодняшний день помощь оказана 1182 семьям, из которых 784 получили соцвыплаты, 122 — прибрели жилье в рассрочку до 10 лет без процентов и 276 семей получили займы на 10 лет с такими же условиями.

Участниками программы могут стать люди от 18 до 35 лет, стоящие на учете.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на реконструкцию теплиц Таврического сада подана третья заявка.