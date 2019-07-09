Тающие льды в Антарктиде ставят цивилизацию под угрозу

Процесс грозит массовыми потопами. Фото: Pixabay
Процесс грозит массовыми потопами. Фото: Pixabay

Американские исследователи детально изучили ситуацию на Антарктиде. Они пришли к выводу, что в этом году таяние льдов достигло критической отметки.

Ученые отмечают, что остановить данный процесс не предоставляется возможным. На протяжении четырех лет вода, которая приходит в Мировой океан по данной причине, в сумме превысила показатель Арктики в разы.

В связи с этим появилась угроза того, что многие прибрежные территории могут быть затоплены уже в обозримом будущем. При этом, нет никаких предпосылок того, что таяние ледников может замедлиться.

Ученые заявили, что всем их коллегам стоит объединиться для поиска решения данной проблемы, так как она имеет глобальные последствия: от потопов до массовой миграции из уголков планеты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление.

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