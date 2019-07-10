В Луге найдена мумия в вязаном свитере

Труп отправили в морг на экспертизу. Фото: pixabay.com

Труп отправили в морг на экспертизу. Фото: pixabay.com

Мумифицированные останки человека обнаружили в люке на теплотрассе в городе Луга Ленинградской области.

Во вторник утром, 9 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о найденном мертвом мужчине на одной из теплотрасс Луги, находящейся на улице Тоси Петровой, сообщает ИА «Журналистские расследования».

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции нашли в тепловой камере теплотрассы мумифицированное тело неизвестного мужчины, документов удостоверяющих личность при нем не было. Признаков насильственной смерти визуально не зафиксировано.

Усопший был одет в вязанный свитер белого цвета, на ногах были черные брюки и носки. Обстоятельства смерти и личность мужчины устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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