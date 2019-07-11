В “Карусели” на Партизана Германа чуть не начался пожар

Из-за неисправной проводки магазин на юге Петербурга затянуло дымом.
Проводка загорелась в ТЦ “Карусель” на улице Партизана Германа. Помещение затянуло дымом, но огонь вовремя потушили.
Очевидцы сообщает, что возгорание в магазине Красносельского района Петербурга произошло примерно 18-19 часов. Причиной стала старая или некачественно сделанная проводка. Очевидцы в социальных сетях не уточняют эвакуировали ли торговый центр. На фото, которые свидетели опубликовали в социальных сетях видно, что посетители продолжают прохаживаться по магазину несмотря на дым.
В ГУ МЧС Санкт-Петербурга пока не сообщили дополнительных подробностей происшествия. Очевидцы сняли подъезжающий к магазину пожарный экипаж спустя 20 минут после возгорания. Вероятно, машина попала в вечерние пробки в Петербурге.
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