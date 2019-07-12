Алексей Гордеев предложил не уничтожать санкционку

Гордеев поразмышлял на эту тему в ходе визита в Магадан. Фото: http://government.ru

Гордеев поразмышлял на эту тему в ходе визита в Магадан. Фото: http://government.ru

Российский вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что уничтожать пригодные в пищу продукты питания — это неправильно.

Своим высказыванием Алексей Гордеев поддержал мнение Роспотребнадзора, касающееся того, что есть смысл использовать санкционную продукцию по назначению. Однако Гордеев отметил, что сомневается в быстром решении данного вопроса.

Вице-премьер высказал данную мысль сегодня, 12 июля, в ходе визита в Магадан, предает ТАСС.

Гордеев сконцентрировался на том, что уничтожать пригодные для использования продуты питания — это в принципе неправильно. По его мнению, стоит изымать их и дальше думать о том, как их лучше использовать, сделав необходимые исследования. Гордеев призвал к обсуждению данного вопроса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Украина назвала «позорным» решение России по «Всемирному конгрессу украинцев».