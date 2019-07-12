На фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий» в Кронштадте приедут 30 художников

На кронштадтском форте «Константин» 13 и 14 июля пройдет фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий». Участниками его станут 30 российских художников.

Пришедшие смогут увидеть необычные арт-объекты. Так, уличный художник Владимир Абих сложит буквы «Л», «Ю», «Б» вокруг маяка на острове. Они станут напоминанием о кольце, которое Владимир Маяковский подарил Лиле Брик. При создании арт-объекта используются технологии дополненной реальности.

А художница Татьяна Ахметгалиева представит видеоарт-работу «Исчезнувшие лестницы». Она расскажет о детских страхах в интерьерах картонного домика на берегу.

Помимо этого, гостей ждет музыкальная программа, бесплатные экскурсии, фудтраки и возможность посетить веревочный парк.

Добраться до форта можно на шаттлах от станции метро «Черная речка». В дни фестиваля они будут отходить в 11:00, 13:00, 15:00.

Ранее сообщалось, что посетить фестивальные мероприятия можно с 10 утра до 10 вечера.