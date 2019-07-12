В Ленобласти на выходных похолодает до +1 градуса

Ночью в Ленобласти похолодает. Фото: gov.spb.ru
Ночью в Ленобласти похолодает. Фото: gov.spb.ru

В ночь на субботу, с 12 на 13 июля, температура воздуха в Ленобласти опустится до +1 градуса. О похолодании предупредили в Главном управлении МЧС по региону.

Близкие к нулевым температуры ожидаются лишь в отдельных районах Ленобласти. Преимущественно ночная температура составит от +6 до +11 градусов.

Днем воздух прогреется до +14. В самые теплые часы ртутный столбик поднимется до +20 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Днем и ночью в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западных и западных направлений разгонится до 3-8 м/сек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на выходных, 13 и 14 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. В ночное время в пригородах местами похолодает до +5.

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