Горэлектротранс получит 15 троллейбусов в ноябре

Сейчас за 15 машин готовы заплатить до 229,8 млн рублей. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Сейчас за 15 машин готовы заплатить до 229,8 млн рублей. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

В машинах установят Wi-Fi, разъемы для зарядки гаджетов и систему управления уровнем пола.

В Петербурге обновляют парк трамваев и троллейбусов. Горэлектротранс запустил конкурс на поставку нового транспорта для предприятия, сообщили Gazeta.SPb в ГУП “Горэлектроранс” 12 июля.

Сейчас за 15 машин готовы заплатить до 229,8 млн рублей. В парке предприятия Петербурга 682 транспортных средства, из 548 — низкопольные, то есть предприятие меняет старые машины на более современные.

В новых троллейбусах должен быть Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки гаджетов, видеонаблюдение, системы контроля с возможностью платить банковскими карточками и Единой картой петербуржца. При этом в машины добавят системы книлинга — функцию управления уровнем пола на посадке для маломобильных категорий граждан Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Кировском заводе начали собирать тракторы нового поколения.