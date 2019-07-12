Крестные ходы на Невском проспекте могут запретить

Крестные ходы могут приравнять к митингам. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин, крестный ход на Невском проспекте.
Крестные ходы могут приравнять к митингам. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин, крестный ход на Невском проспекте.

Парламент рассмотрит поправки в закон о проведении публичных мероприятий в Петербурге.

В ЗакСе Петербурга обсудят поправки в законы о публичных мероприятиях. Партия “Яблоко” намерена добиться признания крестных ходов православных верующих их разновидностью — наравне с митингами и демонстрациями.

Законодательство Санкт-Петербурга допускает, к примеру, проведение крестного хода на Невском проспекте, тогда как публичные акции на главной магистрали города запрещены. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился по этому поводу в Генпрокуратуру, о чем сообщил Gazeta.SPb. Позже стало известно, что в ведомстве располагают информацией о внесении изменений в закон на рассмотрение в парламенте Петербурга.

По данным социологов СПБГУ, в 2012 году 65% петербуржцев считали себя православными, эксперты опросили 1200 человек. При этом число воцерковленных горожан и участвующих в крестных ходах намного меньше, но данные об их количестве исследователи тогда не привели.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “божественная шаурма” навлекла на себя гнев православных.

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