Беглов поблагодарил бизнесменов за путевки для детей

Семьи в тяжелых ситуациях получили 200 путевок на отдых.

Александр Беглов выразил благодарность бизнесменам, которые откликнулись на призыв Смольного помочь бедным семьям Петербурга. Матери и дети получили в общей сложности около 200 путевок.

Врио губернатора Петербурга рассказал на странице в соцсети “ВКонтакте” 12 июля, что на просьбу помочь откликнулись прежде всего представители туристического бизнеса — Союз предприятий туриндустрии Северо-Запада. Всего семьи в тяжелых ситуациях получили 200 путевок. Беглов рассказал, что прочел несколько писем от благодарных опекунов и родителей. Врио назвал несколько компаний, которые первыми откликнулись на призыв: это “Водоходъ”, “Мостурфлот”, “Интурист” и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов спросил пользователей соцсетей, стоит ли ему участвовать в дебатах.