Дом обматерившего Путина Габунии украсили позорной табличкой

Рядом с двумя мемориальными досками появилась табличка, посвященная Габунии. Фото: sensei-yoda.blogspot.com
Рядом с двумя мемориальными досками появилась табличка, посвященная Габунии. Фото: sensei-yoda.blogspot.com

На доме тележурналиста Георгия Габунии в Тбилиси пару дней провисела неизвестно кем повешенная позорная табличка.

Табличка появилась на доме, где живет Габуния. Она была приделана поверх двух мемориальных досок, посвященных выдающимся людям, жившим в этом доме. На табличке был текст на грузинском языке, который гласил: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий». На данный момент табличка уже исчезла, но ее фотографии растиражировали пользователи социальных сетей.

Соседи тележурналиста рассказали «КП», что скандальный характер не первый раз становился причиной выпадов против него. Габуния — единственный грузинский журналист, который пользуется услугами личной охраны, два амбала обычно провожают его до лифта.

В минувшее воскресенье тележурналист канала «Рустави 2» позволил себе мат в прямом эфире в адрес президента России Путина и его родителей. Этот поступок вызвал неприятие в грузинском обществе, люди сразу после вечерней программы пришли к зданию телецентра, чтобы выразить свое возмущение провокацией, направленной на усугубление существующей напряженности в отношениях Грузии и России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что оскорбивший Путина грузинский телеведущий отстранен от работы

Георгий габуния скандал табличка тбилиси
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