Ученые выяснили, сколько алкоголя лишает человека силы воли

Группа ученых из британского университета Сассекса выяснила количество алкоголя, которое влияет на ослабление силы воли у человека.

К таким последствиям может привести всего 0,5 литра спиртного. Выпив столько алкоголя, человек способен совершить преступление, пишет издание PlanetTоday.

Нейробиологи предложили добровольцам в ходе исследования выпить количество алкоголя, которое было пропорционально массе их тела. При этом ученые добились у людей такой концентрации алкоголя в крови, при которой разрешено водить автомобиль.

Выяснилось, что для существенного снижения концентрации внимания человеку достаточно выпить всего 0,5 литра пива. Находясь в таком состоянии, человек зачастую преувеличивает свои способности, что приводит к потере контроля.

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