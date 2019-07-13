В России отмечается профессиональный праздник — День почты

Праздник отмечается с 1994 года. Фото: Pixabay

Праздник отмечается с 1994 года. Фото: Pixabay

Представители почтовой отрасли сегодня, 14 июля, отмечают профессиональный праздник — День российской почты.

Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля начиная с 1994 года.

Крупнейший отечественный почтовый оператор «Почта России» является одним из главных работодателей в стране. На компанию возлагается важнейшая функция социальной коммуникации.

На протяжении долгих лет почта страдала от нехватки денежных средств, несла убытки, имела долгие сроки доставки отправлений и иногда даже теряла посылки. На это также сказывалось изношенная инфраструктура, пишет РИА Новости.

За последние годы организация совершенствуется, на что вкладываются значительные средства: строятся новые сортировочные центры, обновляется состав транспортного парка и здания почтовых отделений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов подвел итоги проделанной за неделю работы.