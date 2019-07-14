YouTube будет помогать в подготовке к ЕГЭ

Представители руководства видеохостинга YouTube объявили о запуске нового образовательного поекта под названием «Обучающие плейлисты».

Так руководители намерены расширять аудиторию сервиса. Проект нацелен на то, чтобы помочь подросткам, которые хотят своими силами подтянуть учебу. В «Обучающих плейлистах» будут разделы по дисциплинам. Например, математика, естествознание, музыка, язык и некоторые другие.

Отличительной особенностью нововведения будет отсутсвие алгоритмических рекомендаций, которые предлагают пользователю видео на основе просмотренных ранее. Исключение отвлекающих факторов поможет учащимся сосредотачиваться на уроках.

Проект может существенно помочь школьникам во время подготовки в ЕГЭ и прочим экзаменам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что назван возраст, когда подросток может работать без согласия родителей.