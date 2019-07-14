Беглов постарается сходить на игру “Зенита” против “Тамбова”

Врио поищет окно в графике для первого домашнего матча РПЛ для “Зенита”.

Александр Беглов может посетить матч “Зенита” против “Тамбова”. Команды встретятся впервые в РПЛ. Матч на “Газпром-арене” намечен на 19:00 14 июля.

Беглов рассказал на странице в соцсети “ВКонтакте” об итогах работы за неделю и отметил, что попробует посетить матч, если ему позволит график. Врио губернатора Петербурга неоднократно бывал на матчах команды Петербурга и даже опубликовал в соцсети видео с игры 13 мая, когда петербуржцы одержали победу над ЦСКА и стали чемпионами России. Кроме этого, Беглов открывал вместе с “Зенитом” концерт “Классика на Дворцовой”. Стоит отметить, что Полтавченко, занимавший пост губернатора с 2011 по 2018 год, тоже старался иногда посещал футбольные матчи клуба.

Билеты на матч стоят от 300 до 1800 рублей, а в Бизнес-клуб можно попасть за 6 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на матче с “Тамбовом” можно будет впервые увидеть новичков клуба Петербурга: Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.