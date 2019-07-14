Турагентсва назвали самые частые жалобы россиян в отпуске

Иностранцы периодически пишут жалобы на плохое обслуживание в гостиницах России.

Российские туристы чаще всего пишут жалобы из-за замен авиарейсов и отелей, сообщили РИА Новости в Альянсе Туристических агентств 14 июля. При этом агенты каждый раз объясняют туристам, что замена отеля и рейсов предусмотрены в договоре на путевки.

В альянсе рассказали, что наибольшую ярость вызывает замена рейсов с отправлением в разное время суток — например, турист хотел лететь утром, а полетит вечером. Замена отелей стоит на втором месте по популярности, особенно если клиенты узнают о ней по приезду на место. В турецких отелях россияне, как правило, ждут больше еды в гостиницах и расстраиваются из-за скромных порций. Часто претензии бывают надуманными и просто смешными: одна клиентка пожаловалась, что у отеля, где они жили, стояла женщина, занимавшаяся проституцией, и ее муж обратил на нее излишнее внимание.

В России иностранные туристы часто пишут жалобы на плохое обслуживание — хотя это касается далеко не всех российских отелей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербург приедут на 10% больше туристов, чем в 2018 году.