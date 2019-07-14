Безруков спел “Любэ” в электробритву

Поклонника актера просили его исполнить песню, что он и сделал. Фото: скриншот видео https://www.instagram.com/s_bezrukov/

Поклонника актера просили его исполнить песню, что он и сделал. Фото: скриншот видео https://www.instagram.com/s_bezrukov/

Актер заявил, что можно петь и бриться одновременно, но пробовать не стал.

Сергей Безруков ответил на просьбы поклонников и опубликовал в Instagram, видео где исполняет песню. Актер спел “Березы” Любэ в электробритву вместо микрофона.

На видео, которое Безруков опубликовал в Instagram, актер начинает исполнять песню из российского сериала “Участок”, где он сыграл главную роль, держа в руке включенную электробритву — но быстро сбивается из-за шума. Безруков заявил, что можно одновременно бриться и петь, но показывать это не стал. Может быть, к лучшему: едва ли это было бы безопасно.

Сериал “Участок” вышел на экраны в 2003 году. Единственный сезон состоял из 12 серий по 51 минуте. Сериал смотрело до 50% аудитории “Первого канала”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Крису Норману не понравился звук на концерте в Ледовом дворце, о чем заявил в микрофон. Мог бы попробовать спеть в электробритву.