Роскачество рассказало как не попасться на удочку телефонного мошенника

Эксперты рассказали россиянам, как можно «раскусить» мошенника во время телефонного звонка.

В прошлом году количество зарегистрированных фактов телефонного мошенничества составило почти 43 тыс.Чаще всего за данными случаями стоят группы подготовленных профессионалов, поэтому иногда бывает трудно отличить сотрудника банка от мошенника.

Самые распространенные признаки того, что на связи с вами телефонный мошенник, по мнению Роскачества:

Собеседник на проводе просит сообщить ему ваш CVV (код сзади банковской карты) кодовое слово или код из смс;

Если вас просят перевести деньги по указанным реквизитам;

От вас просят сообщить какие-либо личные данные, например пароли или паспортные данные;

Вам позвонили с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом — банки в подобных случаях автоматически блокируют банковскую карту;

Вы не уверены в том, откуда звонок исходит;

Сотрудник банка отказывается представится и назвать рабочий номер телефона;

Вам обещают легкие деньги или выгоду без усилий, например выигрыш в лотерее;

На вас давят и запугивают;

Собеседник испугается, если вы скажете ему, что записываете разговор;

Сразу прощайтесь с собеседником, если он просит никому не рассказывать о данном разговоре.

В том случае, если вы смогли самостоятельно «раскусить» мошенника, свяжитесь с банком, от имени которого был совершен звонок и продиктуйте им номер с которого вам звонили. После чего банк самостоятельно примет меры по блокировке номера мошенника, рассказывает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. А в том случае, если вы все-такие попались на удочку мошенников, следует обратиться в ближайшее отделение полиции и подать заявление.

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