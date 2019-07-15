Жители районов Ленобласти на неделю останутся без электричества

В Ленобласти ожидается массовое отключение света. Фото: pixabay.com
В Ленобласти ожидается массовое отключение света. Фото: pixabay.com

В некоторых районах Ленобласти из-за плановых работ на неделю отключат электричество. Работы затронут отдельные населенные пункты.

Отключения электроэнергии начнутся 15 июля и завершатся 21 июля. На некоторое время без света останутся жители Кингисеппа, Кировска, Отрадного (Кировский район), Тосно, Лодейного Поля, Волхова и Выборга.

Работы также коснутся поселка Мга в Кировском районе, Форносово и Ульяновки в Тосненском районе, Нового Токсово во Всеволожском районе, а также деревни Липово в Сосновом Бору, пишет»ЛОТ» со ссылкой ЛОЭСК.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за кражу электроэнергии в России усилили наказание. Новый закон вступил в силу 9 июля. Штраф за повторное нарушение для физлиц теперь составляет 15 до 30 тыс. рублей, для должностных — от 80 до 200 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок от 2 до 3 лет. Юрлицо заплатит штраф от 200 до 300 тыс.

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