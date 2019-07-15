Смузи из муравьев, кузнечиков и личинок шелкопряда может защитить от рака

Травоядные кузнечики полезнее плотоядных муравьев. Но на вкус исследователи их не пробовали. Фото:pixabay
Травоядные кузнечики полезнее плотоядных муравьев. Но на вкус исследователи их не пробовали. Фото:pixabay

Ученые утверждают, что коктейль из муравьев и других насекомых полезнее фруктов и соков.

Исследование показало, что некоторые типы насекомых содержат больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок. По словам ученых, эти антиоксиданты снижают выработку в организме потенциально опасных свободных радикалов, защищая от повреждения ДНК, которое может привести к образованию раковых опухолей.

Ученые призывают преодолеть брезгливость и последовать примеру тех людей, которые уже едят насекомых. Сегодня их число достигает примерно четверти всего населения Земли. Употреблять насекомых предлагается в виде коктейля.

Полезность насекомых для здоровья проверили исследователи из Университета Рима. Они буквально стерли в порошок муравьев, кузнечиков, сверчков и личинок шелкопряда, чтобы выяснить, сколько антиоксидантов — таких соединений, как витамины А, С и Е и бета-каротин -в них содержится.

Испытания показали, что у шелкопряда, африканских гусениц и гигантских цикад было в два раза больше антиоксидантов, чем у оливкового масла. А в порошковом печенье из кузнечиков было в пять раз больше антиоксидантов, чем в общеизвестно питательном апельсиновом соке.

«Съедобные насекомые являются отличным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки», — уверены исследователи .По их мнению, преимущество жуков перед, к примеру, фруктами основано на способности уменьшать количество свободных радикалов в организме.

Свободные радикалы — это высокореактивные молекулы, которые вырабатываются некоторыми химическими реакциями. Высокие уровни свободных радикалов могут повредить ДНК, белки и другие части клеток, что может привести к заболеванию. Повреждение ДНК вызывает рак, заставляя клетки неконтролируемо размножаться и образовывать опухоли. Количество свободных радикалов в организме увеличивается из-за излучения и токсинов, но антиоксиданты, полученные из фруктов и овощей и, похоже, насекомых могут их уменьшить.

При этом ученые обнаружили, что травоядные кузнечики и шелкопряд полезнее плотоядных муравьев и тарантулов. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

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