В России 5 из 6 производителей куриных бедер не прошли проверку

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Продукция "Каждый день" соответствует всем требованиям. Фото: Pixabay

Эксперты Росконтроля провели исследование, в ходе которого было установлено, что пять из шести популярных производителей куриного мяса не соблюдают требования безопасности.

Кроме того, три образца внесены специалистами из Росконтроля в черный список. В исследовании рассматривались образцы марок «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».

У пяти образов бёдер цыплят-бройлеров обнаружена высокая микробная обсемененность. В больше степени у марок «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье». У производителей Servilux и «Ясные зори» также выявлены несоответствия требованиям микробиологической безопасности, но в меньшей степени.

У образца от «Троекурово» найдены признаки несвежего мяса, у бренда «Петруха» — кишечная палочка, в продукции «Ржевского подворья» обнаружены сальмонеллы.

У куриного мяса «Каждый день» не найдено нарушений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России начался эксперимент по маркировке молочки.

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