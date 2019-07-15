В Минтруде прояснили слова об отдыхе в день диспансеризации

Официальным выходным такой день не станет — гражданина просто освободят от работы.

Сотрудникам Минтруда не понравилась формулировка о выходном для прохождении диспансеризации, которая появилась в СМИ. При этом в ведомстве не отрицают сам факт подготовки законопроекта

В Минтруда объяснили 15 июля, что речь идет не о выходном, а об освобождении от работы на день (зарплату за него все равно начислят). Поправки в Трудовой кодекс сейчас обсуждают с органами исполнительной власти.

Действие распространится на работников старше 40 лет, сообщает РИА Новости.

В 2019 году жителям России предстоит отработать 247 дней, из них шесть сокращенных. При этом число выходных составит 118 дней, из них 14 являются праздничными.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что для прохождения диспансеризации могут дать несколько дополнительных дней отдыха — все анализы нельзя сдать за день.