Водителю автобуса грозит до двух лет за порванные ремни безопасности

Водителя автобуса ждет суд за порванные ремни и отсутствие аптечки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Водителя автобуса ждет суд за порванные ремни и отсутствие аптечки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в игнорировании требований безопасности.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Петроградского района. Водителю по указанной статье грозит до двух лет лишения свободы.

«Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.

Как полагает следствие, мужчина занимался перевозкой пассажиров на автобусе, который не отвечал требованиям безопасности. В частности, ремни безопасности были надорваны, отсутствовали огнетушитель и аптечка. Газовое оборудование в автобусе было установлено без разрешения.

Примечательно, что водитель уже был наказан за подобные нарушения. К нему принимались меры административного воздействия. Несмотря на это, он не устранил нарушения и продолжил перевозку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автобусы в Петербурге хотят оборудовать датчиками для выявления безбилетников.

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