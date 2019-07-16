Обнаружены особенности метаболизма у больных аутизмом

Исследование продолжается. Фото: Pixabay
Исследование продолжается. Фото: Pixabay

Группа специалистов из России, Соединенных Штатов Америки и Германии применила для детального изучения метаболитов в префронтальной коре головного мозга масс-спектрометрию.

В результате исследования ученым удалось понять некоторые молекулярные основы таких заболеваний, которые относятся к расстройствам аутистического спектра.

Ученые сравнили данные, полученные в результате масс-спектрометрии метаболитов в префронтальной коре здоровых людей и больных аутизмом. Большее внимание уделялось молекулам, которые проявляются в ходе некоторых биохимических реакций.

Ученые получили набор данных, который пригодятся в продолжении исследования. Обнаружено несколько метаболических особенностей, которые свойственны людям с расстройствами аутистического спектра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отели Турции понизили цены для российских туристов.

аутизм исследование наука ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обнаружены особенности метаболизма у больных аутизмом
«Пулково» прекратила сброс грязных вод в реку Новую
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Над Озерками облака стянулись в «Око Саурона»
Смольный и РЖД модернизируют станцию Купчино
Застройщик «Норманн» объявлен банкротом
В Смольном пообещали починить дороги в городе до 2024 года
Смолов натёр морковку в рот Ольги Бузовой