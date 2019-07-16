Обнаружены особенности метаболизма у больных аутизмом

Группа специалистов из России, Соединенных Штатов Америки и Германии применила для детального изучения метаболитов в префронтальной коре головного мозга масс-спектрометрию.

В результате исследования ученым удалось понять некоторые молекулярные основы таких заболеваний, которые относятся к расстройствам аутистического спектра.

Ученые сравнили данные, полученные в результате масс-спектрометрии метаболитов в префронтальной коре здоровых людей и больных аутизмом. Большее внимание уделялось молекулам, которые проявляются в ходе некоторых биохимических реакций.

Ученые получили набор данных, который пригодятся в продолжении исследования. Обнаружено несколько метаболических особенностей, которые свойственны людям с расстройствами аутистического спектра.

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