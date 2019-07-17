«Зенит» заявил Заболотного на матчи РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» добавил некоторые поправки в заявку на участие в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

В состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 были включены нападающий Антон Заболотный и ещё восемь игроков.

Сине-бело-голубы дозаявили об участии на РПЛ защитника Сергея Бугриева, Томаса Рукаса. Также были добавлены полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев. Кроме того, в команде будут играть нападающие Александр Еловских, Даниил Макеев и Антон Заболотный.

Данные изменения были опубликованы на официальном сайте Российской Премьер-Лиги по футболу. Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил о том, что ищет для Заболотного новую команду.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» может взять ещё нескольких игроков до закрытия трансфера.