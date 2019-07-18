Неизвестные вскрыли салон связи “Мегафон” в Невском районе Петербурга

Факт хищения не подтвержден и сумма ущерба пока неизвестна.

В Невском районе Петербурга неизвестные проникли в салон сотовой связи оператора “Мегафон”. Вход в помещение вскрыт, на место приехали сотрудники полиции и охраны, сообщили очевидцы в социальных сетях в четверг 18 июля.

Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам похитить что-либо и во сколько оценивают сумму ущерба. Вероятно, подробности происшествия станут известны позже после официального заявления полиции Петербурга. Магазин располагается у перекрестка улицы Дыбенко и проспекта Большевиков Санкт-Петербурга. По соседству стоит салон связи Tele2, но его решили не трогать.

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