Петербург остался без уличных пианино

Пианино продержалось 3 с половиной месяца. Фото: скриншот видео vk.com/unreleased_dtp
Пианино продержалось 3 с половиной месяца. Фото: скриншот видео vk.com/unreleased_dtp

Неизвестные похитили музыкальный инструмент с улицы Блохина.

Пианино на улице Блохина похитили и увезли на свалку. Жители Петроградского района Петербурга винят местную администрацию.

Запись о пропаже уличного музыкального инструмента появилась в группе “Петроградская диаспора” в Facebook 18 июля. Любой прохожий мог сыграть на пианино и пойти дальше. Инструмент на улице Блохина в Петербурге установили в апреле 2019 года, о чем Gazeta.SPb сообщила.

Другое пианино стояло на Большом проспекте Петроградской стороны, она исчезло 18 июня и, судя по молчанию группы авторов проекта в социальной сети, его так и не нашли. До этого инструмент покрыли жидким цементом: предположительно, жители соседних домов устали от постоянной музыки. Пианино очистили, но до пропажи оно простояло нетронутым только неделю.

В Петербурге действует похожий проект “Желтое пианино”, но этот музыкальный инструмент не закреплен за конкретной улицей: его перевозят из одного места в другое, сейчас он находится в Севкабель порту.

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