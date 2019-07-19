57% петербуржцев консервативны в семейных традициях

Эксперты развлекательной социальной сети «Фотострана» провели опрос, в котором приняло участие около 1 тысячи жителей Санкт-Петербурга.

По результатам опроса оказалось, что большая часть, 57%, петербуржцев почитают семейные традиции и стараются их соблюдать. Некоторые из респондентов стараются перенимать традиции от старших поколений.

20% опрошенных признались, что сами не придерживаются каких-либо семейных традиций, но могут принять участие в некоторых ритуалах с консервативными родственниками или друзьями.

Остальные участники опроса рассказали, что предпочитают не соблюдать никаких традиций и консервативностью не отличаются, так как считают это пережитком прошлого.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург назван лучшим городом для путешествий на летние выходные.