Бывшая жена Краско пошла в депутаты в Петербурге

Бывшая жена Краско пошла в депутаты в Петербурге
Наталья Краско. Фото: natalia_krasko/ Instagram

Бывшая супруга 88-летнего народного артиста России, советского актера и режиссера Ивана Краско Наталья Краско прошла регистрацию и стала кандидатом.

28-летняя Наталья Краско зарегистрирована кандидатом на должность депутата в муниципальном образовании Московские ворота в Санкт-Петербурге.

Ранее уже стало известно, что активистка примет участие на выборах от «Объединенных демократов». Краско заявляла о намерениях заняться благоустройством Канонерского острова. Также она хочет оградить местных жителей от шума машин, которые проезжают по Западному скоростному диаметру.

Сотрудники ИКМО Московские ворота зарегистрировали Наталью как кандидата.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что определена победительница Международного фестиваля сапсерфинга — Мисс Сап-2019 в Санкт-Петербурге. Ей стала Елена Фёдорова.

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