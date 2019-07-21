Китайцы создали зарядное устройство, работающее от ходьбы

Ученые из Китайского университета Гонконга соорудили зарядное устройство, которое вырабатывает электроэнергию при сгибании колена во время ходьбы.

Пока что специалисты собрали только экспериментальную модель. Весит она около 300 гр и закрепляется на трех точках ноги человека. Механизм устройства несложный: на бедре закрепляется бандаж, к которому присоединяется стержень, двигающийся внутри структуры, закрепленной на икре.

Сам стержень покрыт полимерными и углеродными волокнами. Они создают ток во время движения. При ходьбе со скоростью от 2 до 6 километров в час девайс генерирует напряжение в 1,6 микроватта.

Поскольку модель экспериментальная, её характеристики будут совершенствоваться.

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