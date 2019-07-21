Китайцы создали зарядное устройство, работающее от ходьбы

Китайцы создали зарядное устройство, работающее от ходьбы
Так выглядит экспериментальная версия девайса. Фото: соцсети

Ученые из Китайского университета Гонконга соорудили зарядное устройство, которое вырабатывает электроэнергию при сгибании колена во время ходьбы.

Пока что специалисты собрали только экспериментальную модель. Весит она около 300 гр и закрепляется на трех точках ноги человека. Механизм устройства несложный: на бедре закрепляется бандаж, к которому присоединяется стержень, двигающийся внутри структуры, закрепленной на икре.

Сам стержень покрыт полимерными и углеродными волокнами. Они создают ток во время движения. При ходьбе со скоростью от 2 до 6 километров в час девайс генерирует напряжение в 1,6 микроватта.

Поскольку модель экспериментальная, её характеристики будут совершенствоваться.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на дне океана найден военный корабль США времен Второй мировой войны.

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