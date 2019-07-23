Рощино получит спорткомплекс со ледовой ареной

Конкурс на строительство объявят только в следующем году.

Рощино может получить новый спортивный объект — не простой, а с ледовой ареной. Конкурс на строительство объявят не раньше начала 2020 года.

Предполагается, что только на разработку документации спорткомплекса уйдет около 10 млн рублей, сообщает РБК Петербург 22 июля. Объект получит стадион, закрытую ледовую арену на 1,5 тысячи м2, корт для волейбола, тренажерный зал и многое другое. Всего на строительство может уйти примерно 526 млн рублей.

Поселок Рощино в Выборгском районе Ленинградской области имеет население в 14,5 тысяч человек. Расстояние от Санкт-Петербурга до Рощино составляет около 60 км. Вероятно, спорткомплекс примет клиентов из ближайших крупных населенных пунктов: Репино, Зеленогорска, Сестрорецка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петродворцовом районе Петербурга построят комплекс медтехники.