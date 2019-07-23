Карелию не собирались продавать финнам

Тема могла подниматься в рабочем режиме, но ее никогда не рассматривали всерьез.

Бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис опроверг намерения страны продать Карелию Финляндии. Финские СМИ сообщили ранее, что в 1990-ых годах власти РФ обсуждали возможную сделку — стоимость региона оценили в $15 млрд.

Гендиректор совета РФ по международным делам Андрей Кортунов в комментарии РБК признал, что тему могли обсуждать в МИД РФ в рабочем режиме, но всерьез вопрос никогда не ставили.

Экс-зампредседатель МИД РФ Андрей Федоров рассказал газете Helsingin Sanomat, что правительство РФ работало над темой в закрытом режиме. Сам он якобы был в Финляндии в 1991 году и говорил о сделке.

Республика Карелия имеет площадь в 180 тысяч км2, граничит с Финляндией. Ее население составляет 618 тысяч человек, а плотность — 3,42 человека на км2. В Финляндии живет 5,5 млн человек на территории в 338 тысяч км2 — то есть Карелия составляет больше половины от площади Финляндии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ФСБ задержало беглеца на границе с Финляндией.