Ударивший школьника ножом может сесть на 10 лет

Следственный отдел Адмиралтейского района сообщил, что 39-летнему мужчине, ударившему ножом подростка в минувшую субботу, предъявлено обвинение.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мужчина взят под стражу. По версии следствия, обвиняемый около 10 вечера в субботу в арке одного из домов по Садовой улице напал на 16-летнего школьника и ударил его ножом. Подросток находится в больнице.

С нападавшим были еще один 37-летний мужчина и 32-летняя женщина, вся троица нигде не работала, и мотивом к совершению преступления стало желание отобрать у подростка мобильный телефон.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге 16-летнего школьника ударили ножом за телефон