Арестован убийца залитого им соседа

Сегодня предъявлено обвинение в убийстве мужчине, который вчера как минимум тремя выстрелами в грудь и живот убил соседа, пришедшего к нему с претензией, что тот устроил потоп в его квартире.

Пятикратно судимый 46-летний рецидивист с улицы Зацева в Автово вчера проснулся оттого, что с потолка на него течет вода. Он поднялся к соседу, живущему этажом выше. Тот тоже за свою 39-летнюю жизнь успел дважды побывать на скамье подсудимых. Сейчас он отправится туда в третий раз, потому что недолго думая выстрелил в недовольного залитого им соседа, который впоследствии скончался в одной из больниц Петербурга. Убийца был задержан и взят под стражу.

Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по которой обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что один рецидивист залил квартиру другого, а потом его убил