Женщину высадили из самолета из-за ее облегающего наряда

"Сегодня замечательная компания Vueling запретила посадку моей сестре просто из-за того, что она носила нижнее белье". Фото: pixabay

"Сегодня замечательная компания Vueling запретила посадку моей сестре просто из-за того, что она носила нижнее белье". Фото: pixabay

Экипаж самолета испанской компании Vueling высадил в аэропорту женщину «ради всеобщего блага». Она была одета в обтягивающее боди и джинсовую мини-юбку.

Рейс авиакомпании Vueling летел из столицы острова Майорка в Барселону. Экипаж самолета счел внешний вид женщины неприличным, а ее предложения прикрыться саронгом — издевкой. Об этом пишет 23 июля британское издание Mirror.

Сестра «пострадавшей» выложила в социальной сети Twitter саркастический пост на испанском языке и приложила к нему видеоролик, на котором запечатлен инцидент.

«Сегодня замечательная компания Vueling запретила посадку моей сестре просто из-за того, что она носила нижнее белье», — пишет сестра женщины в Twitter .

Авиакомпания, в свою очередь, заявила, что проводит единую политику в отношении пассажиров с целью «защищать безопасность пассажиров на борту самолета и регулировать их поведение ко всеобщему благу».

Следует добавить, что ни один пассажир самолета не оскорбился, ведь они «видали и не такие наряды на борту самолета».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в туалете самолета нашли засохший эмбрион.