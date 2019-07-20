В туалете самолета нашли засохший эмбрион

Пока что не удалось выяснить, чей именно это зародыш.
Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает издание Daily Mail. Эмбрион нашли на борту самолета в аэропорту в Мадриде во время осмотра. Зародыш был завернут в ткань и лежал в туалете в отделении для бумажных полотенец. К моменту, когда его обнаружили, он был засохшим. Сотрудники правоохранительных органов отправили находку на экспертизу – специалистам предстоит выяснить, кому он принадлежал – человеку или же животному. Пока что непонятно, как он мог оказаться в самолете.
Подобный случай произошел в Нью-Йорке – там мертвый плод тоже спрятали в туалете. Чем закончилась история – не уточняется.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в РПЦ предложили считать эмбриона человеком. В христианстве считается, что эмбрион является отдельным от матери существом на протяжении всего процесса своего развития, начиная от самого зачатия.