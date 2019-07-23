Водитель «Яндекс Такси» подрался с байкером на площади Восстания

Во вторник вечером владелец мотоциклист и водитель такси не поделили дорогу и сошлись в рукопашном бою. Владелец мотоцикла первым покинул место драки.

23 июля в центральном районе Петербурга, у Московского вокзала, мотоциклист и водитель «Яндекс Такси» не поделили дорогу и приступили к решению проблемы с помощью физической силы. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мортал комбат в центре», — описывает ситуацию пользователь.

Изначально они пытались уладить проблему на словах. Однако, совсем недолго — первым вступил в драку таксист — он накинулся на своего оппонента с кулаками, а затем пнул мотоцикл ногой. Этот поступок так разозлил владельца мотоцикла, что он не выдержал и отвесил таксисту несколько сильных ударов.

Драка закончилась после того, как к водителям подошел неизвестный мужчина и что-то им сказал. Мотоциклист первым покинул место происшествия. Пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после столкновения с реанимацией водитель «Яндекс. Такси» ушел на своих двоих.