Водитель «Яндекс Такси» подрался с байкером на площади Восстания

Во вторник вечером владелец мотоциклист и водитель такси не поделили дорогу и сошлись в рукопашном бою. Владелец мотоцикла первым покинул место драки.
23 июля в центральном районе Петербурга, у Московского вокзала, мотоциклист и водитель «Яндекс Такси» не поделили дорогу и приступили к решению проблемы с помощью физической силы. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мортал комбат в центре», — описывает ситуацию пользователь.
Изначально они пытались уладить проблему на словах. Однако, совсем недолго — первым вступил в драку таксист — он накинулся на своего оппонента с кулаками, а затем пнул мотоцикл ногой. Этот поступок так разозлил владельца мотоцикла, что он не выдержал и отвесил таксисту несколько сильных ударов.
Драка закончилась после того, как к водителям подошел неизвестный мужчина и что-то им сказал. Мотоциклист первым покинул место происшествия. Пострадавших нет.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после столкновения с реанимацией водитель «Яндекс. Такси» ушел на своих двоих.