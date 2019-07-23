Специалисты назвали простые принципы здорового питания

Стоит съедать не менее 400 гр овощей. Фото: Pixabay

Стоит съедать не менее 400 гр овощей. Фото: Pixabay

Эксперты из Роспотребнадзора призвали россиян следить за соотношением потребляемых и расходуемых калорий.

Сотрудники ведомства привели перечень простых правил, которых следует придерживаться каждому для поддержания здоровья.

В первую очередь, за день рекомендуется потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов. Важно помнить, что количество картофеля и крахмалосодержащих корнеплодов при этом стоит сократить.

Об общего количества съеденных калорий 30% должны приходиться на полезные жиры, объем твердых жиров должен составлять не более 10%. Транжиры лучше не употреблять вообще.

Объем свободных сахаров следует снизить до 10%. К таким относятся мёд, соки, сиропы и прочее. Также рекомендуется съедать не менее 5 граммов йодированной соли.

Алкоголь лучше не пить.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали как кофе помогает в похудении.