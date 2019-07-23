Авто влетело под электричку и скрылось под Сестрорецком

Во вторник вечером, 23 июля, электричка, следующая из Белоострова в Санкт-Петербург, была вынуждена задержаться на семь минут из-за дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили Gazeta.SPb в Октябрьской железной дороге, авария случилась около 21:00 часов вечера в районе перегона между Сестрорецком и Лисьим носом.

Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, игнорируя предупреждающую о движении электропоезда сигнализацию.

Машинист предпринял меры, включив экстренное торможение, однако столкновение было неминуемо. Поезду причинен небольшой урон.

Никто из пассажиров электрички не пострадал, однако данных о водителе или пассажирах автомобиля нет, так как машина с места происшествия незамедлительно скрылась.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти 12-летний мальчик управлял квадроциклом и попал в ДТП.