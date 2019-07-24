В СКА перешел защитник Дедов

Переход состоялся в рамках обмена игроками.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Витязь», за которым раньше играл Георгий Дедов.

19-летний защитник продолжит свою карьеру в СКА, а его предыдущая команда получит за него денежную компенсацию. В сообщении сказано, что молодой человек играл в Молодежной хоккейной лиге. За прошлый сезон он вышел на лед 54 раза, в рамках матчей он принес своей команде 26 очков.

До «Витязя» Дедов выступал за «Русский Витязь».

Напоминаем, что сейчас решается вопрос о возвращении Гусева. Он покинул СКА ради «Вегас Голден Найтс», но пока не сыграл ни в одном матче.

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