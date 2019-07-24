Возле дома Тейлор Свифт арестовали взломщика

Возле дома Тейлор Свифт арестовали взломщика
При себе мужчина имел рюкзак, в котором были найдены 30 отмычек, лом, бейсбольная бита, резиновые перчатки и другие предметы. Фото: pixabay.com

Возле дома американской исполнительницы в Род-Айленде был арестован мужчина с инструментами для взлома.

Взломщиком оказался американец Дэвид Лиддл из Айовы. Целью проникновения в дом была встреча со звездой и в дальнейшем известность. При себе мужчина имел рюкзак, в котором были найдены 30 отмычек, лом, бейсбольная бита, резиновые перчатки и другие предметы.

Ранее, 19 июля, Лиддла обвинили в хранении запрещенных предметов и оружия.

На момент попытки проникновения Тейлор Свифт в доме не находилась. А о его попытке проникновения полицию оповестили местные жители. Мужчина долго ходил около дома и осматривался, чем привлек внимание.

Сотрудникам полиции Американец сказал, что лично знаком с певицей, что она соглашалась помочь Лиддлу в карьере музыканта.

Ранее Gazeta.SPb писала, что Президент США Дональд Трамп пытается добиться скорейшего освобождения рэпера A$AP Rocky.

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