Зима близко: Петербург ждет ультраполярное вторжение

Наслаждаться теплом петербуржцам осталось недолго. Синоптики ожидают так называемого ультраполярного вторжения, из-за которого на севере Европейской части России очень резко похолодает.

Гидрометцентр России ожидает притока холодных воздушных масс с севера 28 июля. Погода в воскресенье резко изменится, пишут на своем сайте синоптики с тремя восклицательными знаками. В субботу температура понизится уже на 5-7°, а на северо-востоке страны может даже местами пройти мокрый снег. Самым холодным днем станет вторник. В Петербурге и Ленобласти 30 июля ожидается +17 градусов днем и +11 ночью, местами до +8. Это существенно ниже климатической нормы для этого времени года. Все дни похолодания будут облачными, но без дождя. Небольшие осадки могут выпасть только во вторник.

В некоторых городах Гидрометцентр ожидает обновления исторических температурных минимумов.

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